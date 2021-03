Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έκανε την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στο NBA και αποτέλεσε τον πρωταγωνιστή και στη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι.

Ο μεγαλύτερος αδερφός του Γιάννη ρωτήθηκε για τον χρόνο συμμετοχής του στην ομάδα, αλλά και το γεγονός ότι χρειάστηκε να παίξει στον “άσο” για τους Μιλγουόκι Μπακς.

Μια ερώτηση όμως πήγε να τον… πνίξει στην αρχή, αφού του είπαν ότι αν κοιτάξει κανείς τα στατιστικά του, θα περιμένει να δει άλλο μικρό όνομα.

«Θανάση, αν έβλεπε κανείς 23 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ στη στατιστική δίχως να βλέπει το μικρό όνομα, θα πίστευε πως είναι κάποιος άλλος Αντετοκούνμπο…», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση της δημοσιογράφου, με τον Θανάση να προσθέτει στη συνέχεια και τα εξής:

«Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ηγηθώ της ομάδας. Το αγαπώ! Κάθε λεπτό που βρίσκομαι στο παρκέ! Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου παρουσιαστεί η ευκαιρία, επομένως πρέπει να είσαι έτοιμος όταν αυτό συμβεί! Τελευταία φορά που έπαιξα point-guard ήμουν 17-18 ετών, όμως θα κάνω τα πάντα στο γήπεδο… Έχουμε τεράστιο ταλέντο σαν ομάδα, δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας και σίγουρα νιώθω πολύ άνετα».

“You never know when opportunity is going to come, but when it does be ready.” pic.twitter.com/2Z2tPvGVCW