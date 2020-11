Αντετοκούνμπο: Έτσι “έπιασε” Τζόρνταν και Ολάζουον (video)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συνεχίζει να γράφει ιστορία στο NBA και μόλις στα 25 του χρόνια αναδείχθηκε για δεύτερη φορά MVP της κανονικής διάρκειας του NBA.

Ο Greek Freak είχε πραγματοποιήσει μία απίθανη σεζόν μέχρι που ο κορονοϊός διέκοψε τα πάντα και κατέκτησε παράλληλα και το βραβείο του καλύτερου αμυντικού της χρονιάς. Με αυτή τη διπλή διάκριση μάλιστα, έγινε μόλις ο τρίτο παίκτης στην ιστορία του NBA που καταφέρνει κάτι τέτοιο, μετά τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Χακίμ Ολάζουον.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τα καταφέρνει δε όλα αυτά, με μία ομάδα όπως οι Μιλγουόκι Μπακς, αλλά και προσφέροντας άπλετο θέαμα, όπως φαίνεται και στο video που παρουσίασε το NBA, με τα καλύτερα του διεθνούς Έλληνα γκαρντ φόργουορντ στη σεζόν.

▪️ 2nd Consecutive #KiaMVP

▪️ #KiaDPOY

▪️ All-NBA First Team

▪️ All-Defensive First Team

▪️ 4th NBA All-Star



