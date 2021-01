Αντετοκούνμπο: «Φέτος είμαι λιγότερο πεισματάρης»

Μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Μπουλς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε ότι φέτος είναι λιγότερο πεισματάρης.

Ο Έλληνας φόργουορντ, ο οποίος οδήγησε την ομάδα του Μιλγουόκι στην άνετη νίκη, δήλωσε ότι αυτό που μετράει είναι να θυσιαστείς για τους συμπαίκτες σου.

Αναλυτικά όσα είπε ο «Greek Freak»:

«Το παιχνίδι μου είναι λιγότερο επίμονο. Είμαι ανταγωνιστικός και προσπαθώ να σκοράρω απέναντι σε όλους. Αλλά στο τέλος της ημέρας μετράει η νίκη και να το βάλεις στο παιχνίδι τους συμπαίκτες σου. Να θυσιαστείς γι’ αυτούς.

Πλέον βλέπω πολλά κορμιά μπροστά μου, βλέπω την άμυνα να προσαρμόζεται πάνω μου. Θέλω να μπαίνω στη ρακέτα, να νιώθω το παιχνίδι. Αλλά οι συμπαίκτες μου είναι ανοικτοί και θέλω να τους βρίσκω. Όπου και αν κοιτάξω υπάρχουν παίκτες που μπορούν να βάλουν τρίποντα. Αισθάνομαι άνετα είτε παίζω με τον βασικό κορμό, είτε με τους αναπληρωματικούς.

Αισθάνομαι καλά που είμαστε ένα οργανισμός που θέλει να κερδίζει. Και το γεγονός ότι οι συμπαίκτες μου το διασκεδάζουν. Μολονότι κερδίζουμε ένα ματς με 30 πόντους διαφορά, για τρίτη φορά φέτος, θέλουμε και άλλο.

Η λίγκα κάνει καλή δουλειά για να μας προστατέψει. Είμαστε ενήλικες και πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε ο ένας τον άλλον, γιατί ό,τι και να κάνουμε μπορεί να βλάψει την ομάδα και την οικογένειά μας. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, σε δύο, τρεις, τέσσερις μήνες όλο αυτό θα έχει τελειώσει».

“It feels good to know that as an organization, we’re a winning organization. Guys come here and are preaching our culture.” pic.twitter.com/U597bxtH7F