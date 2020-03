Το NBA αποφάσισε να διακόψει το πρωτάθλημα, μετά τα κρούσματα κορονοϊού σε παίκτες ομάδων όπως η Γιούτα και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε σύμφωνος με την απόφαση των αρχών.

Ο “Greek Freak” σχολίασε το γεγονός στο twitter, σημειώνοντας ότι το μπάσκετ δεν είναι τόσο σημαντικό πια και ζήτησε από όλο τον κόσμο να προσέξει τον ιό, ώστε να μην αντιμετωπιστούν προβλήματα υγείας.

«Το μπάσκετ έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τις οικογένειές σας. Και να πλένετε συχνά τα χέρια σας».

Basketball becomes secondary… Take care of yourselves and your family. Wash your hands often.