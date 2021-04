«Άγγιξε» το triple double ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στη νίκη των Μιλγουόκι Μπακς στην έδρα των Σάρλοτ Χόρνετς (114-104). Τρικλοποδιά από αντίπαλο – Του κούνησε το δάχτυλο, για να μη το ξανακάνει.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέτυχε το double double στη νίκη των Μπακς επί των Χόρνετς (114-104), μετρώντας 29 πόντους, δώδεκα ριμπάουντ, οκτώ ασίστ και τρία κλεψίματα στα 37:28 που αγωνίστηκε.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους, ο «Greek freak» δέχθηκε ένα αντιαθλητικό… τάκλιν από τον Πι Τζέι Γουάσινγκτον, με τον Αντετοκούνμπο να πέφτει στο παρκέ και να προειδοποιεί τον αντίπαλο του, κουνώντας του το δάχτυλο.

Washington with the dirty trip attempt on Giannis. Giannis gives him the fatherly finger point like he’s about to discipline his child. pic.twitter.com/MhDnKQV7yK