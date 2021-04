Δεν χρειάστηκε να σηκώσει στις «πλάτες» τους Μιλγουόκι Μπακς, στη νίκη επί των Χοκς. Τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο μέσα στην Ατλάντα και το δώρο που έκανε σε πιτσιρικά, μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε 15 πόντους με 0/2 βολές, 6/10 δίποντα, ½ τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 25 λεπτά αγώνα, στη εύκολη νίκη των Μπακς στην έδρα των Χοκς (120-109).

Ο «Greek freak» δεν αγωνίστηκε στα τελευταία έξι παιχνίδια των Ελαφιών, λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο.

Όπως συνηθίζει, μετά από το τέλος αρκετών παιχνιδιών στα οποία αγωνίζεται, ο Αντετοκούνμπο έκανε δώρο τα παπούτσια του.

Αυτή τη φορά, τυχερός ήταν ένας πιτσιρικάς φίλος των γηπεδούχων… γέμισε την αγκαλιά του με τα τεράστια παπούτσια του Έλληνα διεθνή.

Να σημειωθεί ότι ο μικρός φίλος των Χοκς ήταν ντυμένος με ρετρό εμφάνιση του Ντομινίκ Γουίλκινς.

The MVP returned tonight: 15 PTS | 5 REB | 3 STL | 2 AST | 1 BLK pic.twitter.com/tmBYBN7JiZ

For the next generation.pic.twitter.com/Twi4OXSgYQ