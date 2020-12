Αντετοκούνμπο: Η χριστουγεννιάτικη έκπληξη σε Γιάννη και Θανάση απ’ τη μητέρα τους (video)

Λίγη ώρα πριν από τον αγώνα των Μπακς με τους Γουόριορς, Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο έλαβαν μια… έκπληξη από την μητέρα τους, Βςρόνικα.

Οι Μπακς και η Βερόνικα Αντετοκούνμπο ετοίμασαν μια έκπληξη για τον Γιάννη και τον Θανάση, την οποία αντίκρισαν λίγο πριν τον πρώτο φετινό αγώνα των «Ελαφιών» στο Μιλγουόκι, ανήμερα των Χριστουγέννων

Η μητέρα του «Greek freak» και του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού εμφανίστηκε σε video wall που βρίσκεται στον διάδρομο που ενώνει τα αποδυτήρια των Μπακς με τον αγωνιστικό χώρο και τους ευχήθηκε «καλή επιτυχία» ώστε να φύγουν νικητές τη μέρα των Χριστουγέννων.

Στο video που πόσταραν οι Μπακς, εμφανίζεται ο… χαμογελαστός Θανάσης Αντετοκούνμπο να παρακολουθεί το μήνυμα της μητέρας του και να της λέει πως την αγαπάει.

“We love you mama.” ❤️@Thanasis_ante43 gets a virtual surprise from his mom on Christmas. pic.twitter.com/WaVrpUEgLi