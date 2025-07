Ντιόγκο Ζότα: Οι γονείς του αναγνώρισαν τη σορό του που μεταφέρθηκε στο Γκόντομαρ – Ξεκίνησαν οι ετοιμασίες για την κηδεία του

Σοκαρισμένος παραμένει ο ποδοσφαιρικός πλανήτης από τον θάνατο του άσου της Λίβερπουλ και της Εθνικής Πορτογαλίας Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ σε τροχαίο δυστύχημα.

Η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ έχει προγραμματιστεί για το πρωί του Σαββάτου (05.07.2025) στην ιδιαίτερη πατρίδα των δύο ποδοσφαιριστών το Γκοντόμαρ, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας.

Το αυτοκίνητο του Ζότα καταστράφηκε, πήρε φωτιά παρασύροντας στον θάνατο τον ίδιο και τον αδερφό του.

Οπως ανέφερε η εφημερίδα «O Jogo» οι γονείς και η σύζυγος του Ντιόγκο Ζότα πήγαν στην Ισπανία όπου επισκέφθηκαν το Ινστιτούτο Νομικής Ιατρικής και Ιατροδικαστικών Επιστημών Ζαμόρα. Εκεί μπήκαν στην τραγική διαδικασία της αναγνώρισης των δύο σορών μέσα από τα προσωπικά αντικείμενα που είχαν οι δύο ποδοσφαιριστές.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η νεκροψία των σορών και έγινε προσπάθεια για τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων, καθώς και δειγμάτων DNA για να ταυτοποιηθούν και επιστημονικά.

What remains of Diego Jota’s car after the accident pic.twitter.com/xCrPtOJCE1