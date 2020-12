Αντετοκούνμπο: «Κλαίει» όλο το NBA με την παραμονή του στους Μπακς (vid, pics)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποφάσισε να μείνει στους Μιλγουόκι Μπακς, στενοχωρώντας το… μισό NBA, το οποίο και ήλπιζε στην απόκτησή του το ερχόμενο καλοκαίρι ή ακόμα και φέτος, μέσω κάποιας ανταλλαγής.

Οι Μαϊάμι Χιτ, οι Τορόντο Ράπτορς, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ακόμη και οι πρωταθλητές Λος Άντζελες Λέικερς, ήταν μεταξύ των ομάδων που είχαν στο “στόχαστρο” τον Έλληνα γκαρντ φόργουορντ και “κρυφοκοιτούσαν” την περίπτωσή του.

Η απόφαση του Γιάννη να ανανεώσει όμως το συμβόλαιό του με τους Μιλγουόκι Μπακς τους έριξε όλους στο… κλάμα, σύμφωνα με τα social media και τις viral αναρτήσεις τους που… τρολάρουν τις ομάδες του NBA.

Other teams around the #NBA finding out #Giannis Antetokounmpo is signing the supermax extension with the Milwaukee #Bucks pic.twitter.com/nC2nrH33LY

The Warriors wanted to pair Steph Curry and Giannis Antetokounmpo. The Lakers wanted a LeBron-AD-Giannis Big 3. Even the Miami Heat were eyeing Giannis.



Giannis’ supermax extension with the Bucks puts an end to all the trade/free agency rumors. #RIP pic.twitter.com/D3QgGm8mdu