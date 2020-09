Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και είναι αμφίβολος για το τέταρτο παιχνίδι της σειράς των play off του NBA κόντρα στους Μαϊάμι Χιτ, όμως βγήκε κανονικά για “ζέσταμα” με την υπόλοιπη ομάδα των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Greek Freak τραυμάτισε τον αστράγαλό του στο προηγούμενο παιχνίδι στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, αλλά οι Μιλγουόκι Μπακς δίνουν πια “τελικό” για τη συνέχεια τους στη διοργάνωση κι ο ίδιος δοκιμάζει να αγωνιστεί, σύμφωνα με όσα μεταφέρουν ρεπόρτερ από τη “φούσκα” του Ορλάντο.

Ο τραυματισμός του Αντετοκούνμπο που “τρόμαξε” τους Μπακς (video)

Ο Αντετοκούνμπο φέρεται να κάνει ζέσταμα υπό το βλέμμα του προπονητή των “ελαφιών”, ώστε να αποφασιστεί αν θα μπορέσει τελικά να βοηθήσει την ομάδα του να αποφύγει το… σκούπισμα στη σειρά με τους Χιτ, οι οποίοι και προηγούνται με 3-0.

Giannis Antetokounmpo just came out to warm up for Game 4. Hard to tell for sure from here, but doesn't seem he has anything extra on his ankle after tweaking it in Game 3, and appears to be moving well on it.