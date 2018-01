Μετά το τέλος του αγώνα των Μπακς με τους Νετς, όπου η ομάδα του Μιλγουόκι έφτασε στη νίκη χάρη σε μία εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο, εκατοντάδες Έλληνες που βρέθηκαν στις κερκίδες περίμεναν υπομονετικά τον Έλληνα φόργουορντ για να τον αποθεώσουν.

Εκείνος, βγήκε στο παρκέ, πήρε το μικρόφωνο και είπε τον εθνικό ύμνο, ενώ στη συνέχεια υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα. «MVP, MVP, MVP», φώναζαν οι φανς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Hundreds of Greeks meet @Giannis_An34 in Milwaukee after he dropped 41 points in the Bucks WIN!! pic.twitter.com/EgTbaiGWoU

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 27, 2018