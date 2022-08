Το κατάπτυστο hastag “not_my_national_team” (δηλαδή «Όχι η Εθνική ομάδα μου») μετά την φωτογραφία που έβγαλαν τα 4 αδέρφια Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της Εθνικής μπάσκετ έχει προκαλέσει μαζικές αντιδράσεις στα social media και… πήρε την ιδανική απάντηση από τον Γενικό Γραμματέας Αθλητισμού και “μεγάλη” μορφή του ελληνικού πόλο, Γιώργο Μαυρωτά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του γουστάρουν που φοράνε τη φανέλα της Εθνικής μπάσκετ. Τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο με πάθος πριν τους αγώνες της “επίσημης αγαπημένης”, πωρώνονται κατά τη διάρκεια των αγώνων, πανηγυρίζουν στις νίκες αλλά και πικραίνονται, όταν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό. Αγαπάνε αυτή την ομάδα!

Για πρώτη φορά, τα τέσσερα αδέρφια Αντετοκούνμπο φοράνε τη φανέλα με το εθνόσημο, στην προετοιμασία της Εθνικής μπάσκετ για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ αλλά και για την τελική φάση του Eurobasket, που πλησιάζει.

Αυτό όμως δεν αρέσει σε κάποιους. Και δεν μιλάμε για την Εθνική μπάσκετ της Νιγηρίας, που προσπάθησε να “τρολάρει” τους Αντετοκούνbros, αλλά για κάποιους Έλληνες που δεν τους “έκατσε” καλά η παρουσία αυτών των -ευλογημένων- τεσσάρων νεαρών στην “Γαλανόλευκη”.

Τις τελευταίες ώρες “τρεντάρει” στο ελληνικό Twitter το απαράδεκτο hashtag #not_my_national_team (σ.σ. «όχι η Εθνική ομάδα μου») που και προκαλεί μαζικές αντιδράσεις.

Η συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών στο Twitter καταδικάζει το εν λόγω hashtag και κάνει λόγο για απαράδεκτες, επικίνδυνες απόψεις αλλά και για φασιστική παράνοια.

Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς υπενθύμισε την ιστορική ατάκα του Νέλσον Μαντέλα, ότι δηλαδή «ο αθλητισμός γελάει μπροστά σε κάθε είδους διάκριση», εξηγώντας πως ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ανοχής στη διαφορετικότητα και άρσης των διακρίσεων. Τι ντροπή αυτό το hashtag».

“Sport laughs in the face of all types of discrimination”

Τα λέει όλα ο Μαντέλα σε 1′https://t.co/ySuY8wGZEB

Ο αθλητισμός είναι το ιδανικότερο όχημα ενσωμάτωσης, συμπερίληψης, ανοχής στη διαφορετικότητα & άρσης των διακρίσεων.

Τι ντροπή αυτό το hashtag #not_my_national_team …