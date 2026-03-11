Αντονίν Κίνσκι: Ο αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Τότεναμ βίωσε το πιο οδυνηρό 15λεπτο σε αγώνα Champions League

Το Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ για τους “16” του Champions League εξελίχθηκε σε ένα… περίπατο για τους “ροχιμπλάνκος” και σε ποδοσφαιρικό εφιάλτη για τον τερματοφύλακα, Αντονίν Κίνσκι. Οι Λονδρέζοι παρουσίασαν την κακή άμυνα που έχουν και στην Premier League, ο Τσέχος πορτιέρε έκανε τραγικά λάθη και το τελικό 5-2 μοιάζει απολύτως δίκαιο

Ο προπονητής της Τότεναμ, Ιγκόρ Τούντορ, προκάλεσε μια μεγάλη έκπληξη αφήνοντας τον Γκουλιέλμο Βικάριο στον πάγκο και δίνοντας θέση βασικού στον 22χρονο τερματοφύλακα, Αντονίν Κίνσκι. Η επιλογή μετατράπηκε σε εφιάλτη για τους “σπερς” μέσα σε λίγα λεπτά από την έναρξη του αγώνα.

Μέχρι το 22′ οι “σπερς” είχαν ήδη δεχθεί τέσσερα γκολ, σε ένα διάστημα όπου η αμυντική τους λειτουργία κατέρρευσε πλήρως. Τα τρία από αυτά τα μπήκαν στη… βάρδια του Αντονίν Κίνσκι.

Μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την έναρξη του αγώνα, τα δίχτυα της Τότεναμ είχαν ήδη παραβιαστεί τρεις φορές, με τον Κίνσκι να κάνει μοιραία λάθη σε δυο από αυτά. Σαν αποτέλεσμα, ο Ιγκόρ Τούντορ αναγκάστηκε στο 17′ να κάνει αλλαγή τον Τσέχο, βάζοντας στη θέση του τον Βικάριο.

Ο 22χρονος Τσέχος τερματοφύλακας -διεθνής με τις μικρές εθνικές της χώρας του- αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2025 από τη Σλάβια Πράγας αντί 16 εκατ. Ευρώ. Από τότε έχει μόλις έξι παρουσίες με τη φανέλα των “σπερς”.

Με μόλις 17 λεπτά συμμετοχής στο ματς του “Γουάντα Μετροπολιτάνο”, ο Κίνσκι έγραψε ιστορία στο Champions League ως ο πρώτος τερματοφύλακας που αντικαταστάθηκε πριν από το 20ό λεπτό για λόγους διαφορετικούς από τον τραυματισμό.

Τα στατιστικά του τερματοφύλακα της Τσεχίας στον πρώτο του αγώνα ήταν πραγματικά καταστροφικά: 5 επαφές, 2 άμεσα λάθη που οδήγησαν σε γκολ που δέχτηκε, 0 αποκρούσεις και 3 γκολ παθητικό.

Ο Αντονίν Κίνσκι έφυγε σχεδόν κλαίγοντας από τον αγωνιστικό χώρο και πήγε απευθείας στα αποδυτήρια, δείχνοντας απαρηγόρητος. Η κίνηση του Τούντορ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μια τάση στήριξης στον νεαρό πορτιέρε.

Ο άλλοτε διεθνής Άγγλος τερματοφύλακας, Τζο Χαρτ, μίλησε στην εκπομπή του TNT Sports για τις πολύ δύσκολες στιγμές του Τσέχου γκολκίπερ της Τότεναμ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: “Σπάραξε’ η καρδιά μου για εκείνον. Είχε 14 φριχτά λεπτά, γλίστρησε και δέχθηκε και 3ο γκολ. Δεν ξέρω τι να πω. Έχω στεναχωρηθεί πολύ για το παλικάρι”.

Μέσα από ανάρτησή του στα social media, ο τερματοφύλακας της Φιορεντίνα, Νταβίντ Ντε Χέα έστειλε μήνυμα υποστήριξης στον Κίνσκι, δείχνοντας πως ακόμη και οι πιο δύσκολες στιγμές αποτελούν μέρος της πορείας ενός ποδοσφαιριστή. “Κράτα το κεφάλι ψηλά” ανέφερε μεταξύ άλλων.

Την ίδια στιγμή, video που κυκλοφορεί στο twitter, εμφανίζει τον Ιγκόρ Τούντορ να μιλάει με τον Κρίστιαν Ρομέρο κατά τη διάρκεια του αγώνα και με την ολοκλήρωση της κουβέντας τους, να κάνει νόημα προς τον πάγκο για αλλαγή.

Τούντορ: “Έπρεπε να τον προστατεύσω”

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα και την έκτη συνεχόμενη ήττα της Τότεναμ για πρώτη φορά στην ιστορία της, ο Τούντορ είπε πως “αυτό που συνέβη είναι πολύ σπάνιο. Είμαι προπονητής εδώ και 15 χρόνια και δεν έχω ξανακάνει κάτι τέτοιο. Ήταν απαραίτητο για να προστατεύσω τον παίκτη και την ομάδα. Απίστευτη κατάσταση, δεν έχω να πω τίποτα”.

Ο Κροάτης προπονητής υπερασπίστηκε την επιλογή να βάλει τον Κίνσκι στην βασική 11αδα λέγοντας πως “ήταν, πριν το παιχνίδι, η σωστή επιλογή για τη στιγμή που βρισκόμαστε, με την πίεση στον Βικάριο. Ο Τόνι είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Για μένα ήταν η σωστή απόφαση. Μετά από αυτό, φυσικά, είναι εύκολο να πούμε ότι δεν ήταν η σωστή απόφαση. Έτσι, το εξήγησα και στον Τόνι, μιλώντας μετά: είναι ο σωστός άνθρωπος και καλός τερματοφύλακας. Δυστυχώς, αυτά τα λάθη συνέβησαν σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι. Λυπήθηκε. Η ομάδα είναι μαζί του, και εγώ επίσης. Μίλησα μαζί του. Καταλαβαίνει τη στιγμή, καταλαβαίνει γιατί βγαίνει. Όπως είπα, είναι πολύ καλός τερματοφύλακας. Είμαστε μαζί του, είμαστε όλοι μαζί. Ποτέ δεν αφορά έναν μόνο παίκτη. Συνέβη. Είναι πάλι το Champions League. Πληρώσαμε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού”.