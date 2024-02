Αντρέας Μπρέμε: Ο Τζουζέπε Μπέργκομι έκλαψε on air για το θάνατο του θρύλου του γερμανικού ποδοσφαίρου και της Ίντερ

Ο θάνατος του Αντρέας Μπρέμε συγκλόνισε τον χώρο του ποδοσφαίρου. Ο άλλοτε αρχηγός της Ίντερ, Τζουζέπε Μπέργκομι, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του, μιλώντας για τον παλιό του συμπαίκτη.

«Ένας υπέροχος παίκτης, ένας σπουδαίος οπαδός της Ίντερ. Ciao Άντι, για πάντα θρύλος», ανέφερε η Ίντερ στα social media για τον Αντρέας Μπρέμε, με τον άλλοτε αρχηγό της ομάδας, Τζουζέπε Μπέργκομι, να δείχνει τη συγκίνησή του on air.

Ο Μπέργκομι “μοιράστηκε” τέσσερα ποδοσφαιρικά χρόνια με τον Μπρέμε στην Ίντερ και συγκινήθηκε για τον θρύλο της Ίντερ: «Άξιζε τα πάντα ο μεγάλος Άντι, ήταν ένα ωραίο και σπουδαίο άτομο, τόνισε με παρέμβασή του στην ιταλική τηλεόραση και βούρκωσε, με τον τηλεπαρουσιαστή να διακόπτει τη συνέντευξη.

Inter legend Beppe Bergomi breaks down in tears talking about the passing of former teammate Andi Brehme



