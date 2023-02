Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, γιος του θρύλου του NBA, Πέτζα και της Αλέκας Καμηλά, θα αγωνιστεί στην κορυφαία διοργάνωση «McDonalds all-American basketball player» στις ΗΠΑ.

Ακολουθώντας τα χνάρια του πατέρα του στο μπάσκετ, ο 17χρονος Αντρέι Στογιάκοβιτς έχει ήδη ξεχωρίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και θα αντιμετωπίσει για λογαριασμό του Σακραμέντο, τους κορυφαίους παίκτες της ηλικίας του.

Ο ίδιος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το γεγονός, υποστηρίζοντας σε αμερικανικό Μέσο, ότι θα έχει την ευκαιρία να εκπροσωπήσει τόσο το Σακραμέντο, όπου ο Πέτζα Στογιάκοβιτς έκανε τεράστια καριέρα με τους Κινγκς στο NBA, όσο και την Ελλάδα, πατρίδα της μητέρας του.

«Είμαι ενθουσιασμένος και ανυπόμονος που θα εκπροσωπήσω το Σακραμέντο και την Ελλάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος», δήλωσε ο Αντρέι, που ακόμα δεν έχει επιλέξει πάντως εθνική ομάδα, έχοντας τη δυνατότητα να αγωνιστεί τόσο στη Σερβία, όσο και στην Ελλάδα. Για τον Αντρέι μίλησε πάντως και ο Πέτζα, αναφέροντας για τον γιο του τα εξής: «Δέχεται πολλή αγάπη και υποστήριξη. Δημιουργεί τον δικό του δρόμο».

