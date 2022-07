Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι δεν αποχώρησε με τον καλύτερο τρόπο από την Μπάγερν Μονάχου, με τον Πολωνό επιθετικό της Μπαρτσελόνα να βρίσκεται σε κόντρα με τη γερμανική διοίκηση.

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, σε δηλώσεις του με την ολοκλήρωση της μετακίνησης του στην Μπαρτσελόνα, ανέφερε πως κάποιοι άνθρωποι της Μπάγερν Μονάχου διέρρεαν ότι ο ίδιος ήθελε να αποχωρήσει επειδή η ομάδα θα έφερνε τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Από την πλευρά του, ο αθλητικός διευθυντής του γερμανικού συλλόγου, Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, απάντησε στον Λεβαντόφσκι, λέγοντας πως θα μιλήσει με τον Λαπόρτα για την συμπεριφορά του παίκτη, διαψεύδοντας όλα όσα είχε πει ο Πολωνός.

«Θα μιλήσουμε σίγουρα στον Λαπόρτα για τη συμπεριφορά του Λεβαντόφσκι, την επόμενη φορά που θα τον δούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτά που είπε ο παίκτης. Ο πατέρας μου, μου έλεγε πως όταν φεύγεις, δεν κλείνεις ποτέ την πόρτα με τον πισινό σου. Είναι σε καλό δρόμο για να το κάνει αυτό», δήλωσε ο Σαλιχάμιτζιτς.

