Ο Χάρι Μαγκουάιρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να δέχθηκε απειλή για βόμβα στο σπίτι του στην Αγγλία, όπου και ζει μαζί με την αρραβωνιαστικιά του και τα δύο τους παιδιά.

Ο διεθνής αμυντικός των “κόκκινων διαβόλων” βρίσκεται διαρκώς τα τελευταία χρόνια στο “στόχαστρο” των οπαδών της ομάδας του μετά από άσχημα αποτελέσματα και το γεγονός ίσως να συνδέεται με την ήττα από τη Λίβερπουλ με 4-0.

Η αστυνομία ερεύνησε πάντως το γεγονός και δεν εντόπισε κάτι, με αποτέλεσμα να αναζητείται πια ηλεκτρονικά, η πηγή της απειλής προς την οικογένεια του Μαγκουάιρ.

Police have conducted a sweep of Harry Maguire’s house after the Manchester United and England defender received a bomb threat.#BBCFootball #ManUtd