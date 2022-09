Ο αγώνας της Ντουάνες με την Κβάρα Γιουνάιτεντ για το Confederations Cup της Αφρικής, “σημαδεύτηκε” από απίστευτες εικόνες λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης.

Η Κβάρα Γιουνάιτεντ καταγγέλλει ότι οι άνθρωποι της Ντουάνες προσέλαβαν… βοτανολόγους για να κάνουν “μάγια” στους ποδοσφαιριστές τους, πριν το μεταξύ τους ματς.

Σε σχετικό video μάλιστα, που ανέβασαν στα social media της ομάδας, φαίνονται δύο άνθρωποι να πλησιάζουν το λεωφορείο της αποστολής, με τον έναν να κρατά μία κατσίκα και τον άλλο να πετάει αίμα προς τους παίκτες.

#CAFCC HAPPENING NOW AT NIGER!

AS Douanes hired herbalists poured blood on @KwaraUnitedFC players as they are about entering the field. The 2 herbalists, 1 with keg of blood & the other with goat performed the act when the players are coming down from the bus. NO single policeman pic.twitter.com/jMt8FiEBrz