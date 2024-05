Κώστας Σλούκας: Το φιλί στη σύζυγο του και ο έξαλλος πανηγυρισμός μετά την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four της Euroleague

Ο Κώστας Σλούκας πανηγύρισε έξαλλα την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four της Euroleague.

Ο Κώστας Σλούκας έζησε έντονα το πέμπτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ της Euroleague μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΟΑΚΑ.

Ο Έλληνας γκαρντ, αν και τραυματίας, πανηγύρισε έξαλλα με την οικογένεια του και τον κόσμο την πρόκριση του τριφυλλιού στο Final Four, ενώ έδωσε κι ένα φιλί στη σύζυγό του, Μαρία Δαρσινού, η οποία έζησε έντονα κι αυτή τον αγώνα.

.@kos_slou celebrates with his family after helping @paobcgr after helping the greens reach Final Four 🫶☘️ pic.twitter.com/egQXa3AzjF