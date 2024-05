Παναθηναϊκός: Ο Ματίας Λεσόρ βγήκε ημίγυμνος και χόρευε με τον κόσμο έξω από τα αποδυτήρια

Ο Ματίας Λεσόρ είναι με διαφορά ο πιο “τρελός” παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο μυθικός πανηγυρισμός του με τον κόσμο της ομάδας έξω από τα αποδυτήρια.

Ο Ματίας Λεσόρ τρέλανε τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Μετά την πρόκριση στο Final Four της Euroleague, ο Γάλλος σέντερ έγινε ένα με τον κόσμο!

Ακούγοντας τους οπαδούς της ομάδας να πανηγυρίζουν, βγήκε έξω από τα αποδυτήρια και άρχισε να χορεύει και να τραγουδάει το «βουντού-βουντού» ημίγυμνος!

Mathias Lessort outside of Panathinaikos’ lockers rooms in OAKA right now. #paobc pic.twitter.com/4J951Saj0w