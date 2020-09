Τον απίστευτο λόγο για τον οποίο άφησε εκτός ενδεκάδας της εθνικής Ιταλίας, τον Τζιόρτζιο Κιελίνι, αποκάλυψε ο ομοσπονδιακός τεχνικός της “σκουάντρα ατζούρα”, Ρομπέρτο Μαντσίνι.

Η εθνική Ιταλίας “κόλλησε” στην ισοπαλία (1-1) στο χθεσινό (4/9) ματς της πρεμιέρας της στο UEFA Nations League, με την Βοσνία. Αυτό που έκανε μεγάλη εντύπωση σε όλους όμως ήταν το γεγονός πως ο έμπειρος στόπερ της Γιουβέντους, Τζιόρτζιο Κιελίνι, παρακολούθησε όλο το ματς από τον πάγκο.

Η εξήγηση για αυτό δόθηκε από τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Ρομπέρτο Μαντσίνι, και ήταν τουλάχιστον πρωτοφανής. “Ήρθαν και μου έδειξαν την ενδεκάδα και του είπα ότι ήταν μια χαρά, αλλά για κακή μου τύχη είχα ξεχάσει τα γυαλιά μου… Δεν είδα πως ο Κιελίνι θα έμενε στον πάγκο και το κατάλαβα όταν τον είδα δίπλα μου, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι”, απάντησε σε σχετική ερώτηση ο Μαντσίνι.

Roberto Mancini left Giorgio Chiellini on the bench for Italy yesterday because he wasn’t wearing his glasses 🤣 pic.twitter.com/YFfoZmYfL4