Οι Μπρούκλιν Νετς δεν προλαβαίνουν να… σβήνουν φωτιές τον τελευταίο καιρό και μετά τον Καϊρί Ίρβινγκ, η νέα “βόμβα” ήρθε από τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο ηγέτης των Νετς έκανε μία δήλωση που δείχνει… απαξίωση στους συμπαίκτες του και κάνει αντιληπτό ότι ο ίδιος ο Ντουράντ δεν είναι ικανοποιημένος από την κατάσταση στην ομάδα.

«Κοίτα την αρχική μας πεντάδα. Έντμοντ Σάμνερ, Ρόις Ο’Νιλ, Τζο Χάρις, Νικ Κλάξτον κι εγώ. Δεν είναι ασέβεια, αλλά τι περιμένεις από αυτή την ομάδα; Περιμένεις να κερδίσουμε επειδή είμαι εγώ εκεί», τόνισε ο Ντουράντ και φαίνεται ότι πολύ δύσκολα πια οι Μπρούκλιν Νετς θα γίνουν… ομάδα για να διεκδικήσουν τον τίτλο στο NBA.

KD sounds off on his trade request and the pressure on him to carry the team 👁



Exclusive with B/R’s @ChrisBHaynes



Read more here 👉 https://t.co/ZGKX9Nt4Dw pic.twitter.com/iASHjgq8Ax