Ένα τρομερό περιστατικό έλαβε χώρα στους αγώνες τριάθλου που διεξήχθησαν στο Σανταντέρ της Ισπανίας, με δρομέα που προπορευόταν στην κούρσα για την 3η θέση να κάνει… λάθος χάνοντας τον δρόμο του λίγο πριν τον τερματισμό και αντίπαλο να τον αφήνει να προσπεράσει.

Ο Τζέιμς Τιγκλ που προπορευόταν στην κούρσα για την τρίτη θέση λίγο πριν την γραμμή τερματισμού υπέπεσε σε ένα τραγικό λάθος και προχώρησε ευθεία αντί να στρίψει αριστερά, πέφτοντας πάνω στα κιγκλιδώματα που οριοθετούσαν τη διαδρομή.

Ο αντίπαλός του, Ντιέγκο Μέντριγκα, ήταν ακριβώς πίσω του και τον προσπέρασε αλλά μόλις αντιήφθηκε τι είχε συμβεί σταμάτησε λίγα μέτρα πριν την γραμμή τερματισμού, έτσι ώστε να τον προσπεράσει ο Βρετανός και να πάρει αυτός την 3η θέση στο βάθρο, σε μία φοβερή κίνηση Fair Play.

Όπως είναι λογικό η πράξη του Μέντριγκα κάνει το γύρο του κόσμου, με το ίδιο να δηλώνει λίγο αργότερα: “Βλέποντας ότι έκανε λάθος, ασυναίσθητα σταμάτησα. Το άξιζε”.

