Ένα… πρωτοποριακό κόλπο δοκίμασαν οι άνθρωποι της Γουλβς κατά την χθεσινή (6/8) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακός για το Europa League, αφού πασάλειψαν με λάδι τον Ανταμά Τραορέ για να δυσκολέψουν τους αμυντικούς των “ερυθρόλευκων”.

Τρόπο για να κάνουν πιο δύσκολο στους αμυντικούς του Ολυμπιακού το να πιάσουν τον Τραορέ, έψαχνε το επιτελείο της Γουλβς και τον… βρήκε. Ο 24χρονος εξτρέμ πασαλείφτηκε με baby oil, ώστε να γλιστράει περισσότερο, με τον φακό να αποθανατίζει τη στιγμή της προετοιμασίας.

Παρά το τέχνασμα, η απόδοση του Τραορέ κυμάνθηκε σε χαμηλό επίπεδο και αντικαταστάθηκε στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Νούνο Εσπιρίτο Σάντος.

This pic is amazing.



A member of the Wolves coaching staff applies baby oil to Adama Traoré’s arms to make it harder for defenders to grab him. pic.twitter.com/hYxhdMiwZ9