Σε έναν απίθανο αγώνα στη Μόντσα, με μεγάλες ανατροπές, ο Pierre Gasly της Alfa Tauri πανηγύρισε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, έχοντας δίπλα του στο βάθρο τους Σάινθ και Στρολ.

Με τις Ferrari να απογοητεύουν για έναν ακόμη αγώνα και τον Φερστάπεν να εγκαταλείπει από νωρίς, ο Χάμιλτον είχε μία ακόμη νίκη στα χέρια του, αλλά τιμωρήθηκε με ποινή 10 δευτερολέπτων και κατέληξε στην 7η θέση.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής μπήκε στα πιτς πριν επιτραπεί ο είσοδος κι έτσι αναγκάστηκε να εκτίσει ποινή που τον έφερε ως 17ο πίσω στην πίστα, την ώρα που ο ομόλογός του στη Mercedes, ο Μπότα “πλήρωνε” την τραγική του εκκίνηση στον αγώνα.

Οι Ferrari από την πλευρά τους απογοήτευσαν για μία ακόμη φορά, με τον Λεκλερκ να “διαλύει” το αυτοκίνητό του, κι έτσι από το… πουθενά, ο Gasly με εξαιρετική διαχείριση βρέθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα του στην πρώτη θέση.

THIS is what it means to win an F1 race. Pierre Gasly and Alpha Tauri, TAKE A BOW.



Motorsport really is the greatest sport in the world when it wants to be. #ItalianGP pic.twitter.com/BQtRJ1mlHW