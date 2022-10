Απίστευτα πράγματα στην Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τη Βίρτους Μπολόνια να παίζουν στα τελευταία επτά λεπτά του μεταξύ τους αγώνα με λάθος σκορ!

Η Euroleague παραδέχθηκε ότι η γραμματεία του αγώνα Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια έκανε λάθος, προσθέτοντας έναν πόντο στους Ισπανούς στα 6:59 πριν από το φινάλε της αναμέτρησης.

Η διοργανώτρια αρχή προχώρησε, μάλιστα, σε διόρθωση του σκορ του αγώνα, ο οποίος έληξε 91-95 και όχι 92-95.

Το μπέρδεμα μόνο απλό δεν είναι, αφού οι δύο ομάδες έπαιξαν επτά λεπτά με διαφορετικό σκορ.

Here is the video of that play.

Check that Musa is turning the ball over and 2-3 seconds after the score increases from 66 to 67 points. https://t.co/wCIBBaLDho pic.twitter.com/fBXPCchCcM