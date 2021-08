Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ “έκλεψε” τον Κριστιάνο Ρονάλντο από τη συμπολίτισσα Σίτι και “τρέλανε” τους οπαδούς της, που θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον Πορτογάλο σούπερ σταρ ξανά με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Ο πρώην πια παίκτης της Γιουβέντους αποφάσισε να επιστρέψει στο “Όλντ Τράφορντ” και προκάλεσε συναισθήματα χαράς και… ανακούφισης στην πλειοψηφία των φίλων των “κόκκινων διαβόλων”.

Ένας από αυτούς όμως, βιάστηκε να… εξοργιστεί με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Απογοητευμένος από τις φήμες ότι ο αγαπημένους του παίκτης θα αγωνιστεί σε αντίπαλο, έκαψε τη φανέλα του και έγινε… viral, αφού λίγο αργότερα ήρθε η ανατροπή, με τον Πορτογάλο να συμφωνεί με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Jesus, it’s already begun



Also why’s he got Ronaldo on the back of the new United shirt? It was 12 years ago pic.twitter.com/AnaEH5EdAQ