Σοκαριστική ήττα γνώρισε η ΤΣΣΚΑ Μόσχας καθώς η σαφώς υποδεέστερη Πάρμα Περμ νίκησε την “ομάδα του στρατού” για την VTB League, μέσα στο σπίτι της, με 95-97 πραγματοποιώντας συγκλονιστική ανατροπή.

Με ένα φοβερό buzzer beater του Μαξίμ Γκριγκορίεφ η Πάρμα Περμ πέτυχε μία από τις σπουδαιότερες νίκες της ιστορίας της, καθώς έριξε στο καναβάτσο την ΤΣΣΚΑ Μόσχας των Ιτούδη, Μιλουτίνοφ και Τζέιμς με τον πιο αναπάντεχο τρόπο και μάλιστα εκτός έδρας.

Η Πάρμα Περμ αν και βρέθηκε να χάνει με διαφορά 22 πόντων, ενώ με την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου η διαφορά ήταν στο +20 υπέρ της ΤΣΣΚΑ, επέστρεψε στο ματς και με επιμέρους σκορ 36-14 στο 4ο δεκάλεπτο επικράτησε με 95-97, με το νικητήριο τρίποντο να έρχεται κυριολεκτικά στο τελευταίο δευτερόλεπτο.

Maxim Grigoryev calls GAME and Parma Perm pulls the upset over CSKA Moscow.



(📽️ VTB League website) pic.twitter.com/eQID4bQCov