Η Μπάγερν Μονάχου θα “παλέψει” με την Παρί Σεν Ζερμέν στον τελικό του Champions League κι αυτή θα είναι η πρώτη “μάχη” μεταξύ δύο πρωταθλητών στη διοργάνωση, μετά από 22 ολόκληρα χρόνια.

Μοιάζει απίστευτο, αλλά είναι αλήθεια, από τη σεζόν 1997-98 και το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Γιουβέντους, κανένας τελικός του Champions League δεν περιελάμβανε δύο ομάδες, που να έχουν βρεθεί στη διοργάνωση, ως πρωταθλητές των χωρών του.

Με το Champions League να έχει “ανοίξει” από νωρίς σε μη πρωταθλήτριες ομάδες, πολλές από αυτές κατάφεραν να φθάσουν μέχρι και τον τελικό του κορυφαίου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, συχνά κατακτώντας και το τρόπαιο. Φέτος όμως, τόσο η Μπάγερν Μονάχου, όσο κι η Παρί Σεν Ζερμέν, εκπροσωπούν τις χώρες τους ως πρωταθλήτριες της περασμένης σεζόν, βάζοντας τέλος σε ένα απίθανο σερί.

Bayern v PSG will be the first #UCLfinal contested between two league champions since 1998! 🤯 📲📻: https://t.co/5Du5Yilmm1 #bbcfootball #OLFCB #UCL pic.twitter.com/g7lHvpXfqW

Got this Wicked Trivia :



The 2020 Champions League Final between Paris Saint-Germain and Bayern Munich will be the first in 22 years (since 1998) in which both of the teams qualified to the tournament as league champions



Likes and shares appreciated pic.twitter.com/u46roLkRts