Ο άλλοτε αρχηγός της Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης και της Εθνικής Ρωσίας, Ρομάν Σιρόκοφ ξυλοκόπησε διαιτητή σε αγώνα ερασιτεχνικού πρωταθλήματος.

Μετά από μία σπουδαία ποδοσφαιρική καριέρα στο κορυφαίο επίπεδο, ο Σιρόκοφ συνεχίζει να αγωνίζεται σε ηλικία 39 ετών στα τοπικά της Ρωσίας, αλλά το αίμα τους φαίνεται ότι “βράζει” ακόμα.

Κατάφερε μάλιστα να γίνει αρνητικό πρωταγωνιστής και να κινδυνεύει πια με ισόβιο αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, καθώς ξυλοκόπησε έναν διαιτητή την ώρα του αγώνα. Ο ρέφερι δεν έδωσε πέναλτι στον Σιρόκοφ και στη συνέχεια τον απέβαλε για διαμαρτυρία, γεγονός που οδήγησε τον κάτοχο του Σούπερ Καπ Ευρώπης το 2008, να τον γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο και στη συνέχεια να τον κλωτσήσει πεσμένο στο έδαφος.

Το στιγμιότυπο καταγράφηκε από τις κάμερες, όπως και τα τραύματα του διαιτητή, ο οποίος πάντως τόνισε ότι φοβάται να τον μηνύσει καθώς έχει υψηλές διασυνδέσεις στη Ρωσία.

Here's what former Russia star Roman Shirokov did to a referee in the yesterday's amateur league match after not being awarded a penalty he thought he earned. pic.twitter.com/tkSGHVBNo0

The referee Nikita Danchenko plans to go to the police but fears his career might be over as "Shirokov has too many connections."

Shirokov only apologised this morning.

He's been suspended from all @Matchtv activity where he is an expert. pic.twitter.com/9yB6YVQnXT