Ο Νταβίντ Ντε Χέα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους τερματοφύλακες του κόσμου, αλλά έχει περάσει και περιόδους με πολλές γκέλες, γεγονός που οδήγησε τον Ρόι Κιν σε ένα απίστευτο ξέσπασμα εναντίον του, μετά το γκολ που δέχθηκε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από την Τότεναμ, στην επανέναρξη της Premier League.

Ο θρύλος της Γιουνάιτεντ δήλωσε εκνευρισμένος τόσο με τον Ντε Χέα, όσο και με τον Μαγκουάιρ, αλλά ειδικά οι ατάκες του για τον Ισπανό τερματοφύλακα, δεν έχουν προηγούμενο.

«Ήταν ένα τραγικό λάθος της άμυνας και ο Ντε Χέα μπορούσε να ενεργήσει πολύ καλύτερα. Πραγματικά είμαι σοκαρισμένος, είμαι έξω φρενών. Έχω σιχαθεί τον τερματοφύλακα αυτόν. Εγώ θα τον έβριζα και θα τον πλάκωνα στο ημίχρονο. Δεν θα τους άφηνα να μπουν στο πούλμαν. Ας πάρουν ταξί για το Μάντσεστερ. Μιλάμε για δύο καταξιωμένους διεθνείς παίκτες. Ας κάνουν επιτέλους τη δουλειά τους! Δεν μιλάμε για πρωτάθλημα, αλλά για την παρουσία στην τετράδα. Ντροπή στον Μαγκουάιρ και τον Ντε Χέα. Ο Ισπανός είναι ο πιο υπερτιμημένος τερματοφύλακας που έχω δει εδώ και χρόνια».

