Απίθανη δήλωση από Ντε Μπρούινε: “Δεν καταλαβαίνω πια τους κανονισμούς” (videos)

Η Μάντσεστερ Σίτι ηττήθηκε από την Τότεναμ στο ντέρμπι της αγωνιστική στην Premier League κι ο Κέβιν Ντε Μπρούινε εμφανίστηκε εξουθενωμένος μετά το τέλος του αγώνα, απορώντας και για τις αποφάσεις του διαιτητή.

Η ομάδα του είδε ένα γκολ του Λαπόρτ να ακυρώνεται μέσω VAR κι ο ίδιος ο Ντε Μπρόινε δήλωσε ότι πια δεν καταλαβαίνει ούτε τους κανονισμούς, με τόσες αλλαγές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.

«Είμαι επαγγελματίας 12 χρόνια τώρα και όλα ήταν καλά στα πρώτα 9 χρόνια. Δεν υπήρχαν αλλαγές κανονισμών. Τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αλλάξει πολλά. Δεν ξέρω γιατί. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο ωραίο άθλημα και αυτοί που θα έπρεπε να ασχολούνται με τους κανονισμούς θα έπρεπε να είναι εκείνοι που βρίσκονται μέσα στο παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω πια τους κανονισμούς…».

“I don’t know the rules anymore to be honest” 🤔



Kevin De Bruyne speaks about the handball rule and feeling exhausted after a crazy first few months of the season pic.twitter.com/477n9JJXmR