Η Άιλα Τομλιάνοβιτς πέτυχε τη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας της στο Γουίμπλεντον, όπου και προκρίθηκε για πρώτη φορά στους “16” του τουρνουά, αλλά αυτό συνέβη μέσα σε έντονη αντιπαράθεση με την αντίπαλό της, Γελένα Οσταπένκο.

Η φίλη της Μαρίας Σάκκαρη και άλλοτε συμπαίκτριά της στο διπλό, “λογομάχησε” αρκετές φορές με τη Λετονή τενίστρια την ώρα του αγώνα, κατηγορώντας την και για ένα ιατρικό τάιμ άουτ που ζήτησε, αφού έχασε τέσσερα σερί γκέιμ. Η Τομλιάνοβιτς επικράτησε τελικά με 2-1 σετ, για να ακολουθήσει όμως ένας ακόμη απίθανος διάλογος ανάμεσά τους, με το τέλος του παιχνιδιού, μέσα στο κορτ.

Οσταπένκο: Η συμπεριφορά σου είναι απαράδεκτη, απαράδεκτη.

Τομλιάνοβιτς: Κοίτα ποιος μιλάει

Οσταπένκο: Έχεις μηδέν σεβασμό, έτσι;

Τομλιάνοβιτς: Είσαι η χειρότερη παίκτρια στο tour.

