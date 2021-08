Ο Μάριο Χεζόνια αγωνίστηκε μόλις λίγους μήνες στον Παναθηναϊκό, αλλά το δέσιμό του με την ομάδα και τους οπαδούς της είναι πλέον γνωστό σε όλη την Ευρώπη, όπως επιβεβαιώθηκε και κατά την άφιξή του στο Καζάν.

Ο Κροάτης φόργουορντ ήθελε να μείνει στο ΟΑΚΑ, αλλά ο ρόλος και τα χρήματα που του προσέφεραν οι “πράσινοι” δεν τον ικανοποίησαν, με αποτέλεσμα να υπογράψει για έναν χρόνο στην Ούνικς.

Ακόμη και οι Ρώσοι όμως φαίνεται ότι αναγνωρίζουν τη σχέση με το Τριφύλλι, αφού στην πρώτη τους ανάρτηση για τον παίκτη, έστειλαν και μήνυμα στον Παναθηναϊκό. “Ο Μάριο Χεζόνια έφθασε στο Καζάν! Ο Κροάτης αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές αυτή τη σεζόν. Μη στεναχωριέσαι Παναθηναϊκέ! Είναι σε καλά χέρια”, ανέφερε το απίθανο σχόλιο στα επίσημα social media της Ούνιξ.

⚡️@mariohezonja прибыл в Казань!

Хорватский форвард стал одним из самых громких подписаний этого сезона.

⠀

🤝 @paobcgr , don’t worry! He is in good hands. pic.twitter.com/ZH7YtYIVFQ