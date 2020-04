Ένας 6χρονος θαυμαστής του Λιονέλ Μέσι, από το Ιράν, έκανε επίδειξη υψηλής τεχνικής στο σπίτι του, προκαλώντας τον Αργεντινό σούπερσταρ της Μπαρτσελόνα να επιχειρήσει καλύτερο ανάποδο ψαλίδι από τον ίδιο.

Ο Αράτ Χοσεϊνί, από το Ιράν, είναι ένα μικρός “μπαλαδόρος” που θαυμάζει τον Λιονέλ Μέσι. Παρά την καραντίνα ο μικρός φαίνεται πως συνεχίζει την εξάσκηση στο σπίτι του και τα πηγαίνει και καλά…

Αυτό συμπεραίνει τουλάχιστον κάποιος όταν βλέπει το απίστευτο ανάποδο ψαλίδι που επιχείρησε, σκοράροντας σε μικρό τέρμα στο σπίτι του και εν συνεχεία προκάλεσε τον αρχηγό της Μπαρτσελόνα να τον ξεπεράσει.

Hey Leo Messi, can you do it better than this? 😳



(🎥: arat.gym / IG) pic.twitter.com/6XJpLIAwIl