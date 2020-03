Σε νοσοκομείο για τον κορονοϊό μετατράπηκε το “Μιλένιουμ” του Κάρντιφ, που μόλις τρία χρόνια νωρίτερα είχε φιλοξενήσει τον τελικό του Champions League.

Το βράδυ της 3ης Ιουνίου 2017 το γήπεδο “Μιλένιουμ” του Κάρντιφ έζησε μεγάλες στιγμές, καθώς φιλοξένησε τον πρώτο τελικό του Champions League που έγινε ποτέ σε ουαλικό έδαφος.

Η Ρεάλ Μαδρίτης “σκόρπισε” την Γιουβέντους με 4-1 και μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο και πανηγύρισε το δεύτερο σερί τρόπαιο και 12ο συνολικά στην ιστορία της.

Σήμερα με τον κορονοϊό να έχει πλήξει σφόδρα την Ευρώπη, το “Μιλένιουμ” θα μετατραπεί σε νοσοκομείο, φιλοξενώντας 2.000 ασθενείς του κορονοϊού, έτσι ώστε να δώσει χείρα βοήθειας στο σύστημα υγείας τη χώρας που πλέον δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις ανάγκες που υπάρχουν.

Principality Stadium turns field hospital with up to 2,000 beds as @WelshRugbyUnion works with @CV_UHB @cardiffcouncil @WelshGovernment @CAV_LenRichards

‘It’s a privilege to offer our services and facilities at this time of national emergency’ CEO Phillipshttps://t.co/2EohQkHVWb pic.twitter.com/1okpexOvNs