Ένα μεγάλο… βήμα στην καριέρα του Τζέριαν Γκραντ. Από τον Προμηθέα, την Basket League και το EuroCup, ο Αμερικανός βρίσκεται στην Αρμάνι Μιλάνο του Έτορε Μεσίνα και τη Euroleague.

Ο Τζέριαν Γκραντ συμφώνησε με την Αρμάνι Μιλάνο για συμβόλαιο διάρκειας δυο ετών και η ομάδα του Έτορε Μεσίνα ανακοίνωσε την απόκτησή του το μεσημέρι της Πέμπτης (1/7),

«Παρακολουθούμε τον Τζέριαν Γκραντ για αρκετό καιρό. Είναι ένας παίκτης που έχει εμπειρία από το υψηλό επίπεδο του ΝΒΑ, ήταν η πρώτη μας επιλογή και είμαστε πολύ χαρούμενοι που αποφάσισε να γίνει μέλος του πρότζεκτ μας», ήταν τα λόγια του τζένεραλ μάνατζερ των Ιταλών, Χρήστου Σταυρόπουλου για τον 29χρονο πρώην παίκτη του Προμηθέα Πάτρας.

Από την πλευρά του, ο Τζέριαν Γκραντ είπε: «Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν τον ενθουσιασμό μου για την ευκαιρία που μου δόθηκε να αγωνιστώ στην Αρμάνι. Έρχομαι για έναν και μοναδικό σκοπό, να δώσω ό,τι καλύτερο έχω για να βοηθήσω την ομάδα. Ανυπομονώ να ξεκινήσω να αγωνιστώ».

