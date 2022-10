Οι Λος Άντζελες Λέικερς έχασαν ξανά στο ξεκίνημα του NBA, αυτή τη φορά από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς και έχουν τρεις ήττες σε τρεις αγώνες, παρά την παρουσία τόσο του Λεμπρόν Τζέιμς, όσο και του Άντονι Ντέιβις στο παρκέ.

Η νέα ήττα έφερε γκρίνια και απογοήτευση στο Λος Άντζελες, με τον ίδιο Λεμπρόν Τζέιμς να στέκεται ξανά στο πρόβλημα της ομάδας του στο σουτ, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι “δεν μπορούμε να ρίξουμε ούτε κέρμα στον ωκεανό”.

Με την περισσότερη κριτική όμως να αφορά τον Ράσελ Γουέστμπρουκ, ο Λεμπρόν Τζέιμς προσπάθησε να αποφύγει τις ερωτήσεις στη συνέντευξη Τύπου, για τον συμπαίκτη του και πρώην All Star του NBA. «Νιώθω πως στη συνέντευξη αυτή θέλετε να με παγιδεύσετε να πω κάτι. Μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε για τον Ράσελ, εγώ δεν ήρθα εδώ για να μιλήσω για αυτό. Το έχω πει ξανά και ξανά δεν είμαι αυτός ο τύπος», απάντησε ο “Βασιλιάς”.

“I feel like this an interview of trying to set me up to say something… You guys can write about Russ and all the things you guys want to try to talk about Russ. I’m not up here to do that. I won’t do it. I’ve said it over and over. It’s not who I am.”



