Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και γνώρισε την ήττα και κατά συνέπεια τον αποκλεισμό από τον Γιανίκ Σίνερ με 2-1 σετ (6-1, 6-7, 6-2) στο Masters της Ρώμης.

Δεν πρόσεξε και το.. πλήρωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς ο Γιανίκ Σίνερ (Νο. 81 της παγκόσμιας κατάταξης) έριξε στο καναβάτσο τον Έλληνα τενίστα και τον απέκλεισε από τη συνέχεια του Open στη Ρώμη, που διεξάγεται σε χωμάτινη επιφάνεια και αποτελεί την “προθέρμανση” για το θρυλικό Ρολάν Γκαρός.

Ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ με 6-1 και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 5-2 στο δεύτερο, πριν συνέλθει και ξεκίνησε μία επική αντεπίθεση προς την ισοφάριση, η οποία ήρθε στο τάι-μπρέηκ με 10-9. Η λογική έλεγε ότι ο Τσιτσιπάς… θα έπαιρνε τα πάνω του στο τρίτο σετ, αλλά δεν ήταν η μέρα του, με τον φοβερό Σίνερ να πετυχαίνει δύο διαδοχικά μπρέικ και να περνά μπροστά με 4-0 στο 3ο καθοριστικό σετ, φτάνοντας τελικά στη νίκη με 6-2, με την αναμέτρηση να λήγει μετά από 2 ώρες και 13 λεπτά..

Πλέον η προσοχή του Στέφανου στρέφεται στο Αμβούργο, όπου θα συμμετάσχει, ενώ μετά ακολουθεί το Ρολάν Γκαρός στις 27 του μήνα.

He ain’t going anywhere!@StefTsitsipas saves 2 match points as he roars back from 6-1 5-2 down, taking the second set 7-6 to force a decider 💪



