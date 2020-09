Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει εκφράσει ποτέ την επιθυμία να αποχωρήσει από τους Μιλγουόκι Μπακς, αλλά τα σενάρια για το μέλλον του έχουν “φουντώσει”, μετά και τα νέα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας του στα play off του NBA.

Άπαντες στις ΗΠΑ φαίνεται ότι θέλουν να δουν τον Αντετοκούνμπο σε μία πιο… εμπορική ομάδα και μια σειρά από τέτοιες ενδιαφέρονται σοβαρά για αυτόν. Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς “ονειρεύονται” τριάδα με Κάρι και Τόμπσον, αλλά τα φαβορί φαίνεται ότι είναι οι Τορόντο Ράπτορς κι οι Μαϊάμι Χιτ.

Η ομάδα του Καναδά θέλει τον “Greek Freak” ως αντικαταστάτη του Καγουάι Λέοναρντ, που τους οδήγησε στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους πριν αποχωρήσει για τους Κλίπερς, ενώ οι Χιτ έχουν μεγάλα περιθώρια στο Salary Cup τους, εξαιτίας των εκπληκτικών επιλογών του Πατ Ράιλι με παίκτες όπως ο Ναν, ο Ρόμπινσον κι ο Χίρο.

Γνωστός ρεπόρτερ του NBA, έγραψε έτσι στο yahoo sports, ότι είναι “κρυφό μυστικό” στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, πως οι δύο ομάδες βρίσκονται ένα “βήμα” πιο μπροστά για την απόκτηση του Αντετοκούνμπο, αν κι εφόσον αυτός αποφασίσει να αποχωρίσει από τους Μπακς.

Many in league circles believe Miami and Toronto are the frontrunners in the Giannis sweepstakes, with one observer telling @YahooSports “it’s an open secret”. Could Giannis be looking at his future in this series?: https://t.co/AVxWpjgEVz pic.twitter.com/8ndt9oVs9Z