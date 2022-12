Ο δημοσιογράφος που έζησε live τον καυγά του Λιονέλ Μέσι με τον Βόουτ Βέχορστ αποκάλυψε όλα δεν έδειξαν οι κάμερες σχετικά με το επεισόδιο των δύο ποδοσφαιριστών μετά το τέλος του Ολλανδία – Αργεντινή για τα προημιτελικά του Μουντιάλ 2022.

Ο δημοσιογράφος Εστεμπάν Εντούλ έπαιρνε συνέντευξη από τον Λιονέλ Μέσι και είχε την… τύχη να ζήσει LIVE τον καυγά του Αργεντινού σταρ με τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, Βόουτ Βέχορστ.

Ο Αργεντινός δημοσιογράφος μίλησε στην Olé και αποκάλυψε λεπτομέρειες του παρασκηνίου και κυρίως για το πώς κατέληξε να λέει “ηρέμησε” στον Μέσι.

“Κοιτάξτε, μετά τον αγώνα, στα αποδυτήρια, υπήρξαν καυγάδες μεταξύ όλων, όχι μόνο με τον Μέσι. Ο Βίρτζιλ φαν Ντάικ με τον Νικολάς Οταμέντι, έμοιαζε σαν ένα Λανούς – Μπάνφιλντ στο Φορταλέσα, ένα Νιούελς – Σεντράλ, αλλά με μεγαλύτερο αντίκτυπο, επειδή πρόκειται για ελίτ παίκτες. Η οργή του Λέο ήταν περισσότερο για τα πέναλτι, επειδή οι Ολλανδοί ενοχλούσαν τους Αργεντινούς”, ανέφερε αρχικά ο Αργεντινός δημοσιογράφος.

“Τι κοιτάζεις ανόητε; Πήγαινε εκεί, χαζούλη. Τράβα εκεί, ναι”, φώναζε ο Μέσι στον Βέχορστ, πριν αρχίσει η συνέντευξη. Τι πραγματικά συνέβη;

“Αφότου πήγε και βρήκε τον Λουίς φαν Χάαλ, ο Βέχορστ τον περίμενε στη φυσούνα, πλησίασε τον Μέσι και του ζήτησε τη φανέλα. Και τότε ο Λέο άρχισε να… ζεσταίνεται. Ο Ολλανδός δεν καταλάβαινε και στεκόταν εκεί όρθιος και τότε ο Μέσι εξερράγη. Και εξερράγη περισσότερο αργότερα στη συνέντευξη, αλλά μετά ηρέμησε”, διηγείται ο Εντούλ.

“Ποτέ δεν μου απάντησε στη συνέντευξη. Ήταν τόσο εκνευρισμένος που δεν με κοίταξε ούτε μια φορά και δεν άκουγε τις ερωτήσεις μου. Τον ρώτησα για την αδύνατη πάσα που έβγαλε στο γκολ του Ναουέλ Μολίνα και μου μιλούσε για τον Φαν Χάαλ, μετά για τη FIFA… Δεν μπορούσα να του πάρω συνέντευξη”, συμπλήρωσε ο δημοσιογράφος.

