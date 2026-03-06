«Απολύεται ο προπονητής της Τσέλιε πριν το ματς με την ΑΕΚ» γράφουν στην Σλοβενία

Σε καθόλου καλή κατάσταση δεν δείχνει να βρίσκεται η Τσέλιε, μία εβδομάδα πριν υποδεχθεί την ΑΕΚ στη Σλοβενία στον πρώτο αγώνα των «16» του Conference League.

Η Τσέλιε βρίσκεται σε καθοδική πορεία μετά την αποχώρηση του πρώτου της σκόρερ, αλλά και του Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, με τον πρώην της παίκτης, Ιβάν Μαέφσκι, να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία.

Η ήττα της Τσέλιε στο πρωτάθλημα Σλοβενίας από την Αλουμίνι (δεύτερη σερί εκτός έδρας), έχει προκαλέσει… τριγμούς αναφορικά με το μέλλον του!

Σύμφωνα με τη σλοβενική ιστοσελίδα “nogomania” ο πρόεδρος της Τσέλιε, Βαλέρι Κολότιλο -με αφορμή το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει αγώνα το Σαββατοκύριακο- θα έχει την ευκαιρία να εξετάσει αντικαταστάτες και να φέρει νέο προπονητή πριν το ματς με την ΑΕΚ την Πέμπτη 12 Μαρτίου!

Να αναφέρουμε ότι η Τσέλιε βρίσκεται στην πρώτη θέση στο πρωτάθλημα Σλοβενίας και στο +8 από τις Μάριμπορ και Κόπερ.