Θα αγωνιστεί και πάλι ο Απόστολος Χρήστου. Το πρόβλημα που υπήρξε στην εκκίνηση του τελικού των 50μ. Ύπτιο, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης σε 25άρα πισίνα της Μελβούρνης, θα βάλει και πάλι τον Έλληνα κολυμβητή στον βατήρα.

Ένα τεχνικό λάθος από τους κριτές προκάλεσε την άκυρη εκκίνηση των κολυμβητών. Αρκετοί αθλητές, όμως, δεν άκουσαν τη διπλή κόρνα και πραγματοποίησαν κανονικά την κούρσα.

Τρεις αθλητές σταμάτησαν αμέσως, ενώ οι υπόλοιποι πέντε (μεταξύ αυτών και ο Έλληνας πρωταθλητής) συνέχισαν και τερμάτισαν κανονικά.

Όπως αναφέρθηκε και στην μετάδοση της ΕΡΤ, μετά από συζήτηση με τους κριτές και τους απεσταλμένους των χωρών θα γίνει επανάληψη της κούρσας στις 12:10, με την FINA να ζητάει και επίσημα συγγνώμη για το λάθος που έγινε.

