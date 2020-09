Η δεύτερη ήττα των Μιλγουόκι Μπακς από τους Μαϊάμι Χιτ στα play off του NBA, έχει “φουντώσει” την κριτική εναντίον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος βρήκε όμως “σύμμαχο” έναν από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο NBA, τον Σκότι Πίπεν.

Ο πρώην πρωταθλητής του NBA, ως ρολίστας στους Κλίβελαντ Καβαλίερς του Λεμπρόν Τζέιμς, και πλέον σχολιαστής του ESPN, Ρίτσαρντ Τζέφερσον, άφησε αιχμές για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, γράφοντας στο twitter ότι «ο Γιαννης είναι ένας Πίπεν και χρειάζεται τον Τζόρνταν του».

Καυστικός Τζέφερσον για Αντετοκούνμπο: “Μπορεί να γίνει ένας Πίπεν, χρειάζεται τον Τζόρνταν του”

Ο ίδιος ο Πίνε λοιπόν, έδωσε μία αποστομωτική απάντηση στο συμπατριώτη του, υποστηρίζοντας τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή και MVP του NBA.

«Δεν είμαι ο Γιάννης, δεν έχω back to back toy back βραβεία MVP -είναι ζήτημα χρόνου να το πάρει- και ο Γιάννης δεν είμαι εγώ. Το ερώτημα είναι… Ποιος ήσουν εσύ ως παίκτης;».

I’m not Giannis—I don’t have back-to-back league MVPs (he will in a matter of days)—and he’s not me. The question is… who were you as a player? 😂 https://t.co/Ce6tGU98s3