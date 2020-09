Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον έχει βάλει στο… μάτι τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και φρόντισε την… πει για άλλη μία φορά στον Έλληνα φόργουορντ, μετά την ήττα των Μπακς από τους Χιτ.

Οι Χιτ έκαναν το 2-0 στην ημιτελική σειρά με τους Μπακς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι ο μοιραίος παίκτης του αγώνα, αφού έκανε το φάουλ που έστειλε σε νεκρό χρόνο στις βολές τον Μπάτλερ.

Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον δεν έχασε την ευκαιρία να… κράξει τον Έλληνα φόργουορντ. Ο παλαίμαχος άσος, ο οποίος εκτελεί πλέον χρέη σχολιαστή εξέφρασε την άποψη ότι ο Αντετοκούνμπο μπορεί να γίνει… Πίπεν, δηλαδή ένας εξαιρετικός νούμερο 2, ο οποίος χρειάζεται δίπλα του έναν νούμερο 1, όπως ήταν ο Τζόρνταν.

«Ο Γιάννης μπορεί να γίνει ένας Πίπεν… Ορίστε το είπα! Χρειάζεται τον Τζόρνταν του» έγραψε ο Τζέφερσον στο tweet του.

Giannis might be a Pippen…. there I said it! He needs his Jordan. pic.twitter.com/L89DG9JjHD