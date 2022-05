Ο Ντάριους και ο Κριστόφ Λαβρίνοβιτς είναι από τα πιο διάσημα αδέρφια του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας αγωνιστεί στο υψηλότερο επίπεδο με τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο πρώτος βρέθηκε μάλιστα και σε Ρεάλ Μαδρίτης, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Φενέρμπαχτσε, όντας μέχρι πρόσφατα και στο top10 των κορυφαίων επιδόσεων στην ιστορία της Euroleague με τη φανέλα της “Βασίλισσας”. Ο δε δεύτερος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων και σε Σιένα και Βαλένθια, ενώ αμφότεροι ήταν διεθνείς με την εθνικής τους ομάδας.

Τα τελευταία χρόνια, τα δίδυμα αδέρφια από τη Λιθουανία ήταν συμπαίκτες στη Βίτις της πατρίδας τους, αλλά στα 42 τους χρόνια αποφάσισαν να βάλουν τέλος στις καριέρες τους, ανακοινώνοντας από κοινού, την απόσυρσή τους από το μπάσκετ.

Brothers Darjus & Ksistof Lavrinovic are retiring from basketball at the same time, at 42.



“We will not be sad, we’ve had enough already” 🔚https://t.co/4HkQrYlX3o