Μπορεί ο ίδιος ο Κέβιν Ντουράντ να έδειξε πρόσφατα με δήλωσή του ότι δεν πιστεύει ιδιαίτερα στους συμπαίκτες τους, αλλά ένας από αυτούς, ο Ράις Ο’Νιλ, τον βοήθησε να φύγει νικητής με τους Μπρούκλιν Νετς από την έδρα των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 109-107.

Με το σκορ σε ισοπαλία, ο Ντουράντ αστόχησε σε σουτ νίκης, αλλά ο Ο’Νιλ έβαλε το χέρι του και με φόλοου έστειλε την μπάλα στο καλάθι, χαρίζοντας μία αναπάντεχη νίκη στους Μπρούκλιν Νετς.

ROYCE O’NEALE TIPS IT IN FOR THE @BrooklynNets WIN! #NetsWorld https://t.co/BGotTyQVuM pic.twitter.com/TeqQ8ZJZBI