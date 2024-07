Αργεντινή – Κολομβία: Σκηνές χάους στον τελικό του Copa America με «ντου» οπαδών, τραυματισμούς και ουρλιαχτά

Ο τελικός του Copa America μεταξύ της Αργεντινής και της Κολομβίας ξεκίνησε με καθυστέρηση μίας ώρας και 22 λεπτών, λόγω έντασης που προκλήθηκε από οπαδούς των “καφετέρος” έξω από το γήπεδο στην προσπάθειά τους να μπουν χωρίς εισιτήριο.

Η Αργεντινή νίκησε με 1-0 την Κολομβία στην παράταση και κατέκτησε το Copa America, με τον τελικό να “σημαδεύεται” από θλιβερά επεισόδια και να κάνει “σέντρα” με σημαντική καθυστέρηση (1 ώρα και 22 λεπτά).

Αρκετοί φίλοι της Κολομβίας προσπάθησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο με αποτέλεσμα να χρειαστεί η παρέμβαση της αστυνομίας. Δεκάδες φίλαθλοι τραυματίστηκαν, ενώ υπάρχουν και βίντεο που δείχνουν τους οπαδούς να μπαίνουν ακόμη και από τον φωταγωγό του γηπέδου!

Αρκετοί οπαδοί τραυματίστηκαν σοβαρά, σε συγκρούσεις με την αστυνομία. Ως εκ τούτου, οι αρχές και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης είχαν κλείσει ορισμένες θύρες, για να “κόψουν” την εισβολή οπαδών.

Έτσι, δόθηκε παράταση για τη σέντρα του τελικού, για να προλάβουν όλοι όσοι είχαν εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει -κατά την αναμονή των οπαδών- έναν υποτυπώδη φράχτη που υπήρχε πριν τον έλεγχο, να καταρρέει από το συγκεντρωμένο πλήθος.

This is a complete and utter disaster of a tournament. Kids are almost getting crushed, for God’s sake.



This stadium is a World Cup 2026 venue, btw. Sort it out!!#CopaAmerica pic.twitter.com/jo0TkhyIfP