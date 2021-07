Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή στα ημιτελικά του Copa America (δυο ασίστ και μια.. γκολάρα στο 3-0 επί του Ισημερινού). Το τέρμα που σημείωσε, από απευθείας εκτέλεση φάουλ, ήρθε μετά από… σοβαρό υπολογισμό.

Μόνο… τσιμπιδάκι δεν έβγαλε, για να απομακρύνει κάποιο χόρτο που μπορεί να προεξείχε! Ο Λιονέλ Μέσι διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο Αργεντινή – Ισημερινός, με τρομερή εκτέλεση φάουλ. Το “τελετουργικό” όμως που ακολούθησε πριν την προσπάθεια του, είναι κάτι το μοναδικό.

Η κάμερα κατέγραψε τον Μέσι να έχει γονατίσει, να στρώνει το γρασίδι με την μπάλα και να κοιτάζει το αντίπαλο τείχος, υπολογίζοντας το σημείο που θα περάσει την μπάλα, για να… κουνήσει τα αντίπαλα δίχτυα.

Μετά τα προημιτελικά του Copa America, ο Μέσι είναι ο πρώτος σκόρερ (4) και ο καλύτερος πασέρ (4) της διοργάνωσης.

Ο “μάγος” χωρίς ομάδα (σ.σ. Έληξε το συμβόλαιο του με την Μπαρτσελόνα την 1 Ιουλίου) έφτασε τα 58 γκολ από εκτελέσεις φάουλ στην καριέρα του, ένα περισσότερο από τον Κριστιάνο Ρονάλντο, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για τους εν ενεργεία ποδοσφαιριστές, πολύ μπροστά από τον Τσαλχάνογλου (27).

Ο Μέσι σημείωσε επίσης το 76ο του γκολ για την Αργεντινή, ένα λιγότερο απ΄ ότι ο Πελέ για τη Βραζιλία, με το «μαύρο διαμάντι» να παραμένει προσωρινά ο κορυφαίος σκόρερ της Νότιας Αμερικής, σε επίπεδο Εθνικών ομάδων.

