Ντιόγκο Ζότα: Συγκλόνισε η σύζυγός του που κράτησε το φέρετρο – Η Πορτογαλία είπε «αντίο» στον επιθετικό της Λίβερπουλ

Φίλοι, συγγενείς, η ποδοσφαιρική Πορτογαλία, η Λίβερπουλ αλλά και ο χώρος του αθλήματος είπαν το ύστατο «χαίρε» στον Ντιόγκο Ζότα. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ -έχοντας συνεπιβάτη τον αδερφό του, Αντρέ- έχασε τη ζωή τους τις πρώτες ώρες της Πέμπτη (03.07.2025) σε αυτοκινητικό δυστύχημα, προκαλώντας παγκόσμιο σοκ.

Η κηδεία του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του Αντρέ έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (05.07.2025) στην ιδιαίτερη πατρίδα των δύο ποδοσφαιριστών το Γκοντομάρ, κοντά στο Πόρτο της Πορτογαλίας. Πλήθος κόσμου βρέθηκε στο σημείο από την Παρασκευή για να ανάψει ένα κερί και το Σάββατο έκαναν ένα άτυπο λαϊκό προσκύνημα.

Θυμίζουμε ότι μετά από επιθυμία της οικογένειας η τελετή έγινε σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Η Ρούτε Καρντόσο, με την οποία ο Ζότα παντρεύτηκε μόλις στις 22 Ιουνίου και απέκτησαν μαζί τρία παιδιά, αγκάλιασε συγκινημένη συγγενείς και φίλους, ενώ αρκετοί παρευρισκόμενοι κρατούσαν λουλούδια και κασκόλ της εθνικής Πορτογαλίας, αποτίοντας φόρο τιμής στον εκλιπόντα.

Στο Γκοντομάρ, την γενέτειρα των δύο βρέθηκαν όλοι οι παίκτες της Λίβερπουλ, μέλη του τεχνικού επιτελείου αλλά και της διοίκησης της ομάδας, για να αποχαιρετήσουν τον Πορτογάλο αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή.

Άρνε Σλοτ και Βίρτζιλ Φαν Ντάικ ήταν δύο από αυτού, με τον αρχηγό των “κόκκινων” να φέρει ένα στεφάνι το οποίο πάνω του έχει τον αριθμό 20, τον οποίο είχε επιλέξει για τη φανέλα του στην ομάδα (το νο30 μετέφερε ο Άντριου Ρόμπερτσον, αριθμό που έφερε στη φανέλα του ο Αντρέ Σίλβα).

Liverpool players and Slot arriving for Jota and Andre’s funeral pic.twitter.com/1bhOUyMasZ